Артем Мілевський, який тепер виступає за аматорський IGNIS, у перерві поєдинку не стримував емоцій через гру своїх партнерів.

"Ну людина з м'ячем, щось намагається, віддає передачу... Ден, ти не можеш м'яч прийняти... Хлопці, спокійно! Не бійтесь, бл*дь! Не оце от, бл*дь! М'яч летить, з тобою захисник, просто крок, він тебе штовхає – фол! Тобі говорю: "Винеси м'яч!" Х*лі ти розігруєш там з Євгенічем, бл*дь?!

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У вас що бл*дь, зв'язка бл*дь, караоке разом співаєте? Кажу не награвайте його, бл*дь! Не знаєш що робити – вперед в центр винеси! На мене, на Федю. Так і будеш усе життя... Злість потрібна бл*дь! Давайте відпочиваємо бл*дь!", – вогняно звернувся Мілевський до партнерів по команді.

Нагадаємо, нещодавно Артем оголосив про повернення у футбол – екс-форвард Динамо виступатиме за медіафутбольний клуб IGNIS. 39-річний нападник вже встиг дебютувати за нову команду у чемпіонаті Києва.

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