Смерть Дієго Марадони

Легендарний аргентинець помер у 60 років від серцевого нападу. Аргентина оголосила триденну жалобу через смерть Марадони.

Андрій Шевченко відреагував теплими словами на честь Дієго, Лео Мессі чуттєво вшанував пам'ять земляка, Пеле також красиво попрощався з легендою. Весь футбольний світ шокований.

Збірна України

Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу скасованого матчу Швейцарія – Україна. Нашу збірну визнали винною у зриві матчу та присудили технічну поразку. Як наслідок, національна команда вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй.

УАФ оскаржить технічну поразку збірної у Спортивному арбітражному суді. Андрій Павелко запропонує зміни у протоколі УЄФА за підсумками цієї справи. Олександр Шовковський вибухнув після рішення УЄФА, а от Андрій Шевченко не захотів коментувати ситуацію.

Ліга чемпіонів

Шахтар вдруге зазнав розгрому від Борусії М і погіршив шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Німці відвантажили чемпіону України чотири голи і не пропустили жодного. Наша команда не зуміла нічого протиставити представнику Бундесліги.

Луїш Каштру виділив головну проблему команди та зазначив, що результат не передає картину матчу. Наставник Борусії вважає, що Шахтар не був слабким, просто його підопічні зіграли дуже добре.

Реал переміг Інтер і зробив вагому заявку на вихід з групи Шахтаря. Манчестер Сіті з Олександром Зінченком переграв Олімпіакос і потрапив у плей-офф Ліги чемпіонів. Баварія також гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу турніру. А от Ліверпуль ускладнив собі життя, поступившись вдома Аталанті.