"Швейцарія – Україна 3:0. Я не буду коментувати рішення УЄФА. Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному персоналу збірної, всім працівникам Асоціації за проявлений високий професіоналізм.

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Я дякую всім футболістам команди за те, що вони попри надзвичайно складні обставини віддали всі сили на полі і продовжували боротися. Також я безмежно вдячний нашим уболівальникам за вашу підтримку і єдність з командою у цей важкий для всіх час. Ми не відповідаємо за цей результат", – написав Шевченко у своєму Facebook.

Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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