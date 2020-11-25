"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він покинув нас, але не назавжди, бо Дієго вічний.

Помер Дієго Марадона

Я зберігаю всі прекрасні моменти, прожиті з ним, і я хотів скористатися нагодою, щоб надіслати свої співчуття всім його родичам та друзям", – написав Мессі у своєму Instagram.

Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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