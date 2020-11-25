Дієго Марадона помер від серцевого нападу. Легендарний аргентинець на початку місяця був прооперований і виписаний з лікарні.

Дієго Марадона помер у віці 60 років через зупинку серця, інформує видання Clarin.

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Зазначається, що Марадона нещодавно переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де він став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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