Уряд Аргентини постановив жалобу протягом трьох днів у пам'ять легендарного Дієго Марадони, повідомляє Ole.

Помер Дієго Марадона

"Він подарував щастя аргентинцям. Ми в боргу перед ним", – пояснив рішення президент країни Альберто Фернандес.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де він став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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