"До перерви ми помилялися на кутових і штрафних, пропускали голи після стандартів. Це погано на нас подіяло. Я відчував, що на футболістів тиснув результат першого матчу.

Ми дуже багато працюємо над стандартами, але розв'язати проблему ніяк не вдається. Весь вільний час приділяємо відпрацюванню стандартів біля чужих та свої воріт. Немає нічого, що не можна було б виправити насиченою роботою. Продовжимо працювати далі.

Шахтар намагався вище пресингувати Борусію, щоб не доводити справу до стандартів. Але, на жаль, уникнути їх повністю не вдалося. У нас була стратегія обмежити стандарти, але суперник все одно з кількох моментів зумів забити.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Підсумок неприємний. Якщо в першому матчі рахунок відбивав хід гри, то сьогодні результат не передає те, що було на полі. Статистика показує приблизну рівність. Шахтар міг розраховувати на кращий результат.

Тільки медичний штаб відповість, чи зможе Тайсон зіграти у наступних матчах Ліги чемпіонів. Ми сподіваємося, що він повернеться. Але є ситуації, які поза нашим контролем: травми, коронавірус, дискваліфікації. Ви ж розумієте, що цей сезон дуже складний. Дуже чекаємо на повернення Тайсона, Коноплянки, Корнієнка, Ісмаїлі. З ними Шахтар сильніший.

У нас 11 гравців злягли через коронавірус. Шахтар переживає дуже важкий період. Немає часу на травми і відновлення. А деякі гравці грають безперестанку. Вони ж не роботи, вони перенасичені матчами. Всі розуміють, через які складнощі ми проходимо. Перейшли в сезон зі стомленими гравцями, проблеми накопичувалися, потім COVID – втратили багатьох гравців.

Розумію, що вболівальникам зараз немає приводів для радості. Тренери та гравці повинні робити фанів щасливими. Якщо минулий сезон подарував чимало позитиву, то в цьому – не так багато щасливих днів.

Я перший, хто відчуває відповідальність. Мені тиску зі сторони не треба. Я сам на себе тисну. Якщо результати не найкращі – тренер відповідальний. Я це розумію", – сказав Луїш Каштру.

Шахтар розгромно програв Борусії М у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів і погіршив шанси на вихід у плей-офф. "Гірники" мають в активі лише 4 очки, а от німці очолюють групу з 8 пунктами.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців на прохід в 1/8 ЛЧ