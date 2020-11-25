Після онлайн-засідання, яке відбулось сьогодні, 25 листопада, УЄФА ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку, інформує офіційний сайт УАФ.

Збірна України дотрималася медпротоколу УЄФА перед Швейцарією – відеодокази УАФ

Під час розгляду справи швейцарській та українській сторонам надали можливість продемонструвати свої докази. Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч не відбувся з вини збірної України, та зарахувати їй технічну поразку – 0:3. Рішення можна оскаржити в Спортивному арбітражному суді.

Це означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". УАФ була готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями. Але УЄФА запропонував зібрати на наступний день нову команду з футболістів, які не контактували з інфікованими – УАФ заявила, що це неможливо.

Припиніть звинувачувати швейцарців у змові проти збірної України