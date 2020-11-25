"Вічна легенда": Шевченко відреагував на смерть Марадони
Наставник збірної України Андрій Шевченко зі сумом прокоментував звістку про смерть легендарного Дієго Марадони.
"Ви завжди дарували мені емоції та усмішку. Ніщо не перекреслить те, що ви зробили для всіх, хто любить футбол. Спочивайте з миром, вічна легендо", – написав Шевченко у Twitter.
Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.
Він відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.
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