"Ви завжди дарували мені емоції та усмішку. Ніщо не перекреслить те, що ви зробили для всіх, хто любить футбол. Спочивайте з миром, вічна легендо", – написав Шевченко у Twitter.

Помер Дієго Марадона

Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Він відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі". Правила життя Дієго Марадони