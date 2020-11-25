"Хочу побажати Шахтарю максимально викластися в матчах з Реалом та Інтером, взяти очки. Попри результати у двох останніх поєдинках, Шахтар залишається хорошою організованою командою. Всі проходять через складні моменти.

Сьогодні вони не були слабкі, просто ми дуже добре зіграли. Шахтар – сильна команда, яка могла б боротися за найвищі місця в Бундеслізі. Борусія зберігала концентрацію з першої до останньої хвилини. Футболісти боролися за кожен м'яч, грали по рахунку, приймали правильні рішення.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Штіндль у прекрасній формі. Він капітан, веде команду за собою, виправдовує всі наші надії. Мати в розпорядженні такого гравця – розкіш. Емболо сьогодні добре працював з м'ячем, створював моменти, був дуже активним. А також винагородив себе фантастичним голом. Тюрам використовує свою швидкість і фізику, щоб заробляти фоли. Він чудово читає гру, пенальті не випадковість.

У групі ще нічого не вирішено. Попереду в Борусії дві важкі гри. Все в наших руках. Ми можемо вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і докладемо всіх зусиль, щоб це зробити.

Як відреагували швейцарські футболісти на технічну перемогу над Україною? Вперше чую про це. Знаю, що швейцарці хотіли грати, що в України були інфіковані. Але я здивований таким рішенням", – сказав Марко Розе на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар розгромно програв Борусії М у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів і погіршив шанси на вихід у плей-офф. "Гірники" мають в активі лише 4 очки, а от німці очолюють групу з 8 пунктами.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців на прохід в 1/8 ЛЧ