Ліга чемпіонів, 4 тур

Група А

Баварія – Зальцбург – 3:1

Голи: Лєвандовскі, 42, Вьобер, 52 (аг), Сане 68 – Беріша, 73

Атлетіко – Локомотив – 0:0

Група С

Марсель – Порту – 0:2

Голи: Санусі, 39, Олівейра, 72

Вилучення: Балерді, 70 – Груїч, 67

Група D

Ліверпуль – Аталанта – 0:2

Голи: Ілічіч, 60, Гозенс, 64

Аякс – Мітьюлланд – 3:1

Голи: Гравенберх, 47, Мазрауї, 49, Нерес, 66 – Мабіль, 81 (пен)

Вилучення: Святченко, 90+1 (М)

Баварія перемогла Зальцбург, хоча явної переваги по грі знову не мала. Наприкінці першого тайму Лєвандовскі відкрив рахунок, потім мюнхенці закріпили успіх, коли Вьобер зрізав м'яч у власні ворота після удару Комана, а третій гол забив Сане – з навісу того ж Комана. Варто також відзначити довгоочікувану появу в старті Марка Роки, який заробив вилучення.

Баварія набрала 12 очок і гарантувала собі путівку в плей-офф. Інший фаворит групи А – Атлетіко – вдруге поспіль не зумів переграти Локомотив. Росіяни весь матч відбивалися й таки відбилися. Єдиний гол підопічні Сімеоне забили з офсайду. Атлетіко має 5 очок, в Локомотива – 3. Зальцбург останній – 1 пункт.

Манчестер Сіті з Зінченком переграв Олімпіакос і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Марсель продовжив ганьбитися – жодного очка за чотири тури. Сьогодні французи програли Порту і залишилися останніми у квартеті С. Португальці ж набрали 9 балів і фактично забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів слідом за Манчестер Сіті. Формально "дракони" ще можуть пролетіти повз плей-офф, але для цього Олімпіакосу потрібне диво.

Головна сенсація дня трапилася на Анфілді, куди завітала Аталанта. Ліверпуль грав напіврезервним складом і виглядав слабко. Бергамаски ж реалізували два схожі моменти в другому таймі – щоразу Гомес подавав у штрафний майданчик. Спершу Ілічіч зіграв на випередження та забив, а другий гол довершили Хатебур і Гозенс. Руслан Маліновський пропускав матч через коронавірус.

Юрген Клопп кинув у бій свіжих футболістів, але це не допомогло. Ліверпуль значно ускладнив собі життя сьогоднішньою поразкою. Мерсисайдці залишилися на першому місці групи D з 9 очками, але Аталанта й Аякс, маючи по 7 пунктів, підтискають. Амстердамці розбили Мітьюлланд трьома ефектними голами від Гравенберха, Мазрауї та Нереса. На останньому заробив вилучення Ерік Святченко.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців на прохід в 1/8 ЛЧ