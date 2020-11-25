Менхенгладбаська Борусія приймає Шахтар у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Шахтар на Футбол 24.

Шахтар пропустив досить швидкий гол. Кривцов збив у власному штрафному майданчику Тюрама. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, а Штіндль спокійно розвів м'яч і Пятова по кутах.

Борусія М – Шахтар: відео гола Штіндля

Борусія ще до перерви подвоїла перевагу. Штіндль подав з кутового на ближню стійку, а Ельведі виграв повітря та головою переправив м'яч у сітку.

Борусія М – Шахтар: відео гола Ельведі

У компенсований до першого тайму час німці довели рахунок до розгромного. Вендт подав зі штрафного, а Емболо, підстерігши відскок, забив ефектним ударом через себе.

Борусія М – Шахтар: відео гола Емболо

Борусія М – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ