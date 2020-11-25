Борусія М – Шахтар – відео голів
Менхенгладбаська Борусія приймає Шахтар у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Шахтар на Футбол 24.
Шахтар пропустив досить швидкий гол. Кривцов збив у власному штрафному майданчику Тюрама. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, а Штіндль спокійно розвів м'яч і Пятова по кутах.
Борусія М – Шахтар: відео гола Штіндля
Борусія ще до перерви подвоїла перевагу. Штіндль подав з кутового на ближню стійку, а Ельведі виграв повітря та головою переправив м'яч у сітку.
Борусія М – Шахтар: відео гола Ельведі
У компенсований до першого тайму час німці довели рахунок до розгромного. Вендт подав зі штрафного, а Емболо, підстерігши відскок, забив ефектним ударом через себе.
Борусія М – Шахтар: відео гола Емболо