Матч між Інтером і Реалом мав важливе значення в контексті боротьби за вихід у євровесну. "Нерадзуррі" досі не знали перемог у ЛЧ, замикаючи групу В з двома очками в активі, а "вершкові" йшли третіми з чотирма заліковими балами – вперше вони виграли три тижні тому саме у міланців. До другого місця мадридцям було достатньо навіть нічиєї, а от Інтеру відступати вже нікуди.

Едегор на тренуванні знищив оборону Реала – Лунін не врятував партнерів

Антоніо Конте на зустріч з Реалом виставив практично основний склад, а от Зінедіну Зідану довелося викручуватись – через травми та спалах COVID-19 він не міг розраховувати на Рамоса, Бензема, Йовіча, Мілітао та Вальверде. Крім того, в запасі залишились Каземіро та наш Андрій Лунін. На вістрі атаки іспанців опинилися Азар, Маріано Діас та Васкес, а місце капітана у центрі оборони зайняв Начо.

Попри значну кількість кадрових втрат, ініціативу зі стартовим свистком захопили мадридці. Вже на 5-й хвилині Реал заробив пенальті: Азар вирвався з-під пресингу на фланзі та започаткував комбінацію, Едегор віддав розрізний пас у штрафний, а там Начо отримав по ногах від Барелли – до "позначки" підійшов Азар, відкривши рахунок. 1:0!

Реал продовжував тиск. Вже за п'ять після забитого голу Васкес вистрілив з дистанції, поціливши у дальню стійку, а на 12-й хвилині метрів з шести головою пробивав Маріано – точно в руки Хандановічу. На 17-й же допомогти мадридцям вирішив Відаль, який викотив невдалий пас на фланг – Менді перехопив його, обігрався у стіночку з Азаром та увірвався на лівий край штрафного, але замість фінального удару жорстко прострілив на Васкеса. Замкнути передачу не вдалося. Загалом, до 20-х хвилин "вершкові" домінували, користуючись розривами між лініями в центрі поля й шикарно граючи в пас.

В середині першого тайму Інтер вирівняв хід зустрічі й намітив ослаблену зону на фланзі Менді. Ферлан регулярно помилявся під пресингом і втрачав позицію, але до реального моменту довести справу господарям ніяк не вдавалось. Втім, загальний тиск міланців давався взнаки: на 25-й хвилині Бастоні пробивав вище воріт з дистанції, а на 26-й Лукаку зі стандарту з 23-х метрів пробив на трибуни – Реал огризнувся вриванням Азара на правий край штрафного з ударом у ближній кут. Хандановіч парирував.

Ключовий же епізод зустрічі стався на 34-й хвилині. Менді під тиском віддав невдалу поперечну передачу, а Інтер розіграв атаку з вриванням Відаля на лівий край штрафного – там Артуро впав у контакті з Вараном, однак Ентоні Тейлор вирішив, що фолу не було. "Нерадзуррі" розгнівались і обступили арбітра, а Відаль так гаряче сперечався, що отримав одразу дві жовті картки.

Інтер залишився у меншості, однак вилучення спаплюжило гру не тільки для господарів. Реал в останні десять хвилин також виглядав розгублено, нічого конкретного не створивши.

По перерві Антоніо Конте зняв з гри Лаутаро та Бастоні, кинувши у бій Перішіча та Д'Амброзіо. Втім, другий тайм активніше розпочали "вершкові": на 47-й хвилині Маріано пробив з дистанції в руки Хандановічу, а на 49-й Менді вистрілив з гострого кута – м'яч поцілив у зовнішній бік сітки воріт. Втім, Інтер досить швидко перехопив ініціативу й організував низку гострих напівмоментів. Щонайголовніше, "нерадзуррі" регулярно вривалися у карний майданчик і створювали панічні ситуації, а Реал взагалі не відповідав на ці епізоди.

Стривожений Зінедін Зідан на 57-й хвилині вирішив провести заміни, замість Маріано та Едегора випустивши Каземіро та Родріго. Вже за дві хвилини цей хід приніс успіх: Васкес увірвався на правий край штрафного та подав на дальню стійку, а Родріго замкнув ударом з лету – 2:0. Щоправда, там був дотик від Хакімі, на якого й записали взяття воріт. Ашраф допоміг колишньому клубу з голом і в Мадриді, і в Мілані.

Антоніо Конте одразу ж зняв з гри марокканця й випустив Санчеса, але Алексіс розчинився. Сама ж гра після другого голу стала відкритою, адже Інтер пішов уперед відігруватись, а Реал намагався зловити суперника на контратаці.

Команди обмінялися двома топ-моментами: на 69-й хвилині Васкес після подачі зі стандарту пробив з близької дистанції, а Перішіч на 72-й закрутив м'яч з кута штрафного у дальню дев'ятку – виконавцям трішечки забракло точності! Після ряду епізодів меншої гостроти мадридці могли влаштувати розгром завдяки удару свіжого Вінісіуса метрів з 14-ти, але бразилець пробив на трибуни – Інтер же відповів пострілом Перішіча на 82-й з лівого краю штрафного. Куртуа парирував.

Наприкінці зустрічі "нерадзуррі", на жаль, змирилися з поразкою, а "бланкос" особливо й не старалися влаштувати розгром. Темп матчу впав, моменти зникли. Зрештою фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу гостей.

Таким чином, Реал набрав сім очок і піднявся на другу позицію в групі В, посунувши Шахтар на третю сходинку. Інтер, маючи в активі два залікових бали, залишається на дні таблиці з суто математичними шансами на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Схоже, тепер міланці будуть боротися з "гірниками" за Лігу Європи.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців у матчі ЛЧ