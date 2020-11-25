"Які сумні новини. Я втратив великого друга, а світ – легенду. Ще можна багато чого сказати, але наразі, хай Бог дасть сили членам сім’ї. Одного разу, я сподіваюся, ми зможемо разом грати в м’яч у небі", – зазначив Пеле у своєму твіттері.

Помер Дієго Марадона

Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

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