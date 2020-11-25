Спроба реваншу за домашні 0:6. Матч, як онлайн-трансляція Борусія – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:55. Це дуель сенсаційних лідерів групи B. Після першого кола Менхенгладбах набрав 5 очок, а Шахтар – 4, випереджаючи Реал за особистими зустрічами. Команда Каштру втратила право на помилку. Після двох провальних домашніх ігор треба було переривати безгольову серію. Тим паче, що Гладбах тільки раз за 5 попередніх домашніх поєдинків не пропустив. З іншого боку команда Розе й не програвала вдома нікому за весь поточний сезон, подолавши нічийний синдром лише проти РБ Лейпциг.

Борусія М – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Гра почалася з хвилини мовчання в пам'ять про Дієго Марадону, який помер сьогодні у віці 60 років. Без дискваліфікованого на матч Каштру Шахтар вивів на гру його помічник Вітор Северіну. Тренерський штаб донеччан зробив 6 змін порівняно з попередньою дуеллю команд, але фактично з перших хвилин нічого не змінилося. За перші 5 хвилин 2 удари Тюрама, вихід на побачення з голкіпером Емболо. Пятов, не шкодуючи здоров'я, накрив найгостріший випад. Шахтар намагався зобразити високий пресинг, нав'язати боротьбу і прибрати м'яч під контроль. Однак прості комбінації Гладбаха створювали море проблем: пас на фланг за спини захисникам, блискавичний простріл у центр, вільна зона і удар практично без перешкод.

Борусія М – Шахтар – відео голів

Тюрам виграв цінні сантиметри у штрафному, і виснажений постійними ривками за нападниками Кривцов завалив сина легендарного Ліліана. Чакир призначив пенальті, який дуже спокійно реалізував Штіндль уже на 17 хвилині. Пресинг Борусії змушує страждати тепер і основних гравців Шахтаря. Це просто божевілля якесь! Соломон класно п'ятою скидає назад, отримує вчасний пас від Матвієнка на хід, але його накривають 3-4 футболісти суперника. Душить Борусія просто неймовірно. На 6 ударів господарів донеччани не відповіли у перші 25 хвилин нічим! Хоча м'яч тримається краще, ніж у київській зустрічі, є перспективні підходи у фінальній третині.

Біда в тому, що дуже вже намагаються завести снаряд у ворота, покращити позицію для удару, а з гладбахцями це не проходить. Патрік і особливо Степаненко показують, що вони не Нойхайс і вирізати таку ідеальну дальню передачу не можуть. Холості ривки крайків Шахтаря. Відточений до автоматизму жорсткий пресинг – цього бразильська атака та українська оборона Шахтаря банально не витримують. Страждають гості немилосердно. Наївно викидаються "гірники" у пресинг біля центральної лінії, і відразу ж летить закидання Нойхауса на Емболо, який виграє спринт у Кривцова, але Бондар не без легкої допомоги рук стримує форварда. Щастить, що тут без пенальті.

Катастрофа. Нойхаус маніпулює захисниками, мов фокусник, і видає пас за пасом під удар чи навіть розстріл. А тут ще й стандарт. Ельведі ніхто не тримає, гол плюс пас у капітана Штіндля. Борусія робить все, що хоче. Каштру так нічого і не зрозумів після першої гри. Вочевидь, причину фіаско побачили лише у Тайсоні, відсутності фолів і поганому пресингу. Шахтар знову грає максимально зручно для суперника і часто не може перейти хоча б у центральну зону. Степаненко валить суперника, заробляє штрафний і першу жовту в матчі. Бондар скидає супернику головою, Пятов кудись летить, Патрік спить – Емболо ударом через себе розстрілює. 0:3 у роздягальню.

Точність передач у гостей така (менше за 80%!) жалюгідна, ніби Шахтар грає проти Баварії чи Ліверпуля. По перерві стало трохи краще. Пішли хоча б спроби дальніх ударів. Фернандо замінив Соломона і відразу почав брати ініціативу на себе. Тете також намагається завести. А ось у Марлоса один брак. Антоніо замінив останнього і відразу ж загострив. Утім, найкращий момент Шахтаря за матч виявився і офсайдом, і фіаско Мораєса, який не витримав лінію та не зміг закотити у порожні ворота після обіграшу голкіпера. Лише на 77 хвилині Борусія вперше пробила по воротах за другий тайм (у Шахтаря на той час було 4 удари). Ну, як пробила.

Це Вендт банально навісив, снаряд пірнув у дальній кут, а Пятов просто дивився на все це. Команді Каштру сьогодні забили 2 захисники. Гладбах і так збавив оберти, уже відверто готуючись до Бундесліги, але міг забивати і 5-й. Пощастило, що не влучили господарі в порожні ворота. Перший влучний удар "гірників" трапився аж після 80 хвилин. Це Мораєс кволо пробив у руки Зоммеру. А перший супермомент на 89-й завершився ударом Матвієнка впритул. Як же голкіпер збірної Швейцарії витягнув! Борусія на понад 7 кілометрів перебігала Шахтар, на що український клуб відповів лише більшою кількістю передач. Тете на індивідуальних скіллах пройшов, але і тут не вдалося прошити Зоммера. Борусія набирає 8 очок і на 4 відривається від Шахтаря, який тепер має більше шансів на Лігу Європи, ніж плей-офф ЛЧ.