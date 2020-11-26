Смерть Диего Марадоны

Легендарный аргентинец умер в 60 лет от сердечного приступа. Аргентина объявила трехдневный траур из-за смерти Марадоны.

Андрей Шевченко отреагировал теплыми словами в честь Диего, Лео Месси чувственно почтил память земляка, Пеле также красиво попрощался с легендой. Весь футбольный мир в шоке.

Сборная Украины

Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело отмененного матча Швейцария – Украина. Нашу сборную признали виновной в срыве матча и присудили техническое поражение. Как следствие, национальная команда вылетает из высшего дивизиона Лиги наций.

УАФ обжалует техническое поражение сборной в Спортивном арбитражном суде. Андрей Павелко предложит изменения в протоколе УЕФА по итогам этого дела. Александр Шовковский взорвался после решения УЕФА, а вот Андрей Шевченко не захотел комментировать ситуацию.

Лига чемпионов

Шахтер во второй раз получил разгром от Боруссии М и ухудшил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Немцы отгрузили чемпиону Украины четыре гола и не пропустили ни одного. Наша команда не сумела ничего противопоставить представителю Бундеслиги.

Луиш Каштру выделил главную проблему команды и отметил, что результат не передает картину матча. Наставник Боруссии считает, что Шахтер не был слаб, просто его подопечные сыграли очень хорошо.

Реал победил Интер и сделал весомую заявку на выход из группы Шахтера. Манчестер Сити с Александром Зинченко переиграл Олимпиакос и попал в плей-офф Лиги чемпионов. Бавария также гарантировала себе путевку в 1/8 финала турнира. А вот Ливерпуль усложнил себе жизнь, уступив дома Аталанте.