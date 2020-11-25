Англійська команда спокійно здолала греків (0:1) і гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті поїхав у гості до Олімпіакоса в статусі беззаперечного лідера групи С. "Містяни" йшли без втрат очок, все було зрозуміло, тому капітан команди Кевін де Брюйне отримав відпочинок. Олександр Зінченко повернувся в заявку, але залишився у запасі – на лівому фланзі оборони вперше після травми вийшов Менді.

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Команда Пепа Гвардіоли повністю домінувала. У першому таймі греки не завдали жодного удару по воротах Манчестер Сіті, а самі "містяни" знищували суперника. Жозе Са крутився у воротах Олімпіакоса як в'юн на сковорідці, тягнув удари Фодена, Стерлінга та Жезуса.

Але це тріо все ж організувало результативну атаку. Габі покотив на Рахіма, а той елегантно п'ятою відкинув під удар Фодену. Гол став справедливою винагородою для юного хавбека за класний футбол. Фоден обігрував опонентів, виводив партнерів на удари та бив сам. Словом, був найпомітнішим на полі.

По перерві Манчестер Сіті не збавив обертів і продовжив розмазувати Олімпіакос по газону. Лише дивовижні сейви голкіпера залишали господарям надію на відскок. Гості так і не забили другий гол, але фінальна статистика вражає: за ударами 2 – 22.

Олександр Зінченко вийшов на останні 15 хвилин, замінивши Менді. Нічим особливим українець не встиг відзначитися. Віддав декілька передач і спробував загострити прострілом у штрафний майданчик.

Манчестер Сіті переміг, набрав 12 очок після чотирьох турів і достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Олімпіакос з 3 пунктами залишився на третьому місці в групі С.

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