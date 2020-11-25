"Апеляційний комітет УЄФА присудив технічну поразку збірній України у скасованому матчі зі Швейцарією. Так, це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який наносить серйозний удар по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів. Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, яка до останньої хвилини готова була відстоювати честь України в 6 турі Ліги націй? Безумовно ні!

Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією

Свідомо не коментував тему раніше, тому що будь-яке висловлювання могло бути розцінене, як тиск на дисциплінарні органи УЄФА з боку члена Виконкому УЄФА. В той же час, історія зі скасуванням матчу Швейцарія – Україна продемонструвала, що протокол УЄФА "Повернення до гри" потребує серйозних змін і доповнень.

Зокрема в частині визначення термінів, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин. На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі "Повернення до гри" термін не менше 48 годин – на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин – якщо вдома.

Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин. Сподіваюсь на підтримку ініціативи УАФ у Виконкомі УЄФА", – написав Павелко у своєму Facebook.

Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. До слова, ця ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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