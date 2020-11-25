Караваєв і Де Пена не втримали Деста / твіттер Барселони

Динамо – Барселона

Іспанська Барселона розтрощила Динамо резервним складом з 5 дебютантами і молоддю – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів.

Керманич "блаугранас" Рональд Куман відповів на запитання журналістів після поєдинку. Головний тренер Динамо Мірча Луческу теж провів прес-конференцію після поразки.

Оборонець Віталій Миколенко назвав причини розгромної поразки киян. "Команда світового рівня використовує свої моменти, а ми ні": Караваєв – про розгром від Барселони.

Ліга чемпіонів

Лондонський Челсі та Севілья здобули валідольні перемоги та стали першими учасниками 1/8 фіналу. Угорський Ференцварош Реброва не встояв в Турині, Борусія Д і Манчестер Юнайтед здобули легкі перемоги, а Зеніт зазнав краху в Римі.

Донецький Шахтар прибув у Німеччину на матч ЛЧ проти Борусії М. Попередньо "гірники" оголосили заявку на поєдинок із кількома втратами.

Керманич донеччан Луїш Каштру поспілкувався із пресою напередодні протистояння. Хавбек Тарас Степаненко не наважився передбачити розклади з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів.

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