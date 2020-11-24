Ліга чемпіонів 2020/21, груповий етап, 4-й тур

Група E

Ренн – Челсі – 1:2

Голи: Гірассі, 85 – Хадсон-Одой, 22, Жиру, 90+1

Краснодар – Севілья – 1:2

Голи: Вандерсон, 56 – Ракітіч, 4, Ель-Хаддаді, 90+5

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Челсі прибув до Франції з наміром достроково оформити вихід у плей-офф турніру. "Пенсіонери" з перших хвилин взяли м'яч під контроль, проте нагнітання небезпеки поблизу володінь Гоміса довго не давало результат. Зокрема, міг забивати Вернер, але з кількох метрів пробив над воротами. Зате гол лондонці створили фактично з нічого: Маунт відібрав м'яч неподалік свого штрафного й розкішною передачею на півполя вивів Каллума Хадсона-Одоя на побачення з воротарем і той відкрив рахунок. Надалі хлопці Лемпарда створили чимало нагод, щоб закріпити власну перевагу, та знову підвела реалізація. А під завісу поєдинку Челсі взагалі проґавив Сехру Гірассі – Буріжо подав кутовий, а потужний форвард головою вгатив м'яч під перекладину! Рятувати "синіх" взявся Олів'є Жиру. Після невдало реалізованого "буліту" Вернером чемпіон світу виявився найспритнішим на добиванні – 3 очки та місце в 1/8 фіналу для Челсі.

Натомість Севілья статус фаворита протистояння з Краснодаром вирішила підтвердити відразу. Рахунок нервіонці відкрили вже на 4-й хвилині. Оборона кубанців невдало винесла м'яч після флангового прострілу, а на підступах до штрафного на сферу вже чатував Іван Ракітіч – хорват без зайвих роздумів пробив з льоту та змусив капітулювати Городова. Швидкий гол дезорієнтував господарів, але добити росіян Севілья не змогла. Поступово "чорно-зелені" оклигали, вирівняли гру та навіть почали створювати нагоди біля воріт Вацліка. Зрештою, на старті другого тайму зіграв джокер Краснодара: Вандерсона за 10 хвилин перебування на полі встиг знайти слабке місце в редутах нервіонців, отримав пас у вільну зону від Ольссона та пробив кіпера з меж штрафного – 1:1. Нічия здавалася невідворотною, та на 5-й доданій арбітром хвилині перемогу для гостей вирвав Мунір Ель-Хаддаді, пробивши оборону Краснодара з другої спроби.

Турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів