"Чи був пенальті на Вербічі? Важко коментувати. Здалось, що був пенальті. Містер нас попереджав, що треба бути обережними. Він говорив, що судді віддають перевагу більш іменитим командам. Арбітр так вирішив. Тут не можна звинувачувати його.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Грали дуже добре в першому таймі, особливо в обороні. Потім було кілька виходів з оборони в атаку, контратаки не використали. Ось і різниця в класі команд. Команда світового рівня використовує свої моменти, а ми не можемо. Коли виконуєш настанови тренера, робиш все правильно, команда діє синхронно, то не помічаєш різниці у класі, бо перекриваєш сильні сторони суперника і не даєш щось створити. Напевне, фактор психології дуже грає. Боїшся зробити помилку, відразу губишся. Вони більш впевнені, тому що постійно грають матчі на високому рівні.

Якщо судити з останніх матчів, то у нас із зіграністю все добре. Ми перші два місяці відпрацьовували багато на тренуваннях гру в обороні, тактичні перелаштування. Ми знаємо, хто, де повинен грати і як. При кутових є футболісти, які грають на своїх позиціях. Кожен повинен виконувати свою функцію на полі. Якщо хтось не добіг або недопрацював – з'являються проблеми", – сказав Караваєв в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Динамо розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Ференцварош лише за додатковими показниками. Барселона та Ювентус оформили вихід в 1/8 Ліги чемпіонів.

Барселона розтрощила Динамо резервним складом з 5 дебютантами і молоддю – команда Луческу вилетіла з ЛЧ