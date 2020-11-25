"У першому таймі добре обронялись, а після перерви було багато помилок, були виснажені. Припускались індивідуальних помилок як в обороні, так і в атаці, бракувало останнього пасу.

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Чи справедливий рахунок? Все логічно, усі голи були закономірні. Відсутність Мессі?. Барса є Барса, це одна з найкращих команд світу навіть без Мессі, Піке та інших.

Яка подальша ціль, зважаючи на непотрапляння у плей-офф ЛЧ? У нас завжди одна мета на кожен матч – це перемагати", – сказав Миколенко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Динамо розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Ференцварош лише за додатковими показниками.

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