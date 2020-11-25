"Я дуже задоволений, бо у футболістів відчувався здоровий голод, бажання грати, бажання перемогти. У першому таймі ми не спромоглися забити, але в другому це компенсували чотирма голами. Я сьогодні нікого не виділятиму – вся команда показала хорошу гру. Та ще й лідери команди отримали перепочинок. Все склалося якнайкраще, я щасливий.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Я не можу сказати, що дуже уважно стежу за українським чемпіонатом. Маю якесь уявлення, в основному про Динамо. Але я говоритиму про свою команду. У Барселони дуже якісний широкий склад, ми можемо грати у хороший футбол великою кількістю виконавців. Динамо – команда пристойного рівня. На якому місці вони б були у Прімері, визначити важко.

Можна багато говорити про страшний насичений графік, але я наголошую, що ми маємо можливість дати перепочинок деяким гравцям. Попереду в цьому році ще багато матчів, а в нас було вже 9 очок, тому лідери могли відпочити. Дуже цінно й те, що гравці, в яких не так багато практики, сьогодні отримали ігровий час.

Грізманн – дуже працьовитий гравець. Він вирізняється тим, що повністю віддається грі та команді. Так, Антуан не завжди використовує свої шанси, але таке трапляється зі всіма. Він продовжує працювати над собою, щоб покращити реалізацію та вийти на новий рівень.

Мінгеса ще дуже молодий, але він вже не один рік в команді, він не новачок. Звичайно, йому потрібно ще чимало працювати, щоб дотягнутися до основного складу, але я бачу великі перспективи. Можу сказати, що він, скоріш за все, також гратиме і в наступному матчі", – сказав Куман на післяматчевій прес-конференції.

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