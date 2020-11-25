"Перший тайм мої хлопці дуже добре зіграли проти висококласної команди, яка діє на високих швидкостях. Ми перекривали їм лінії передач і зони. Був лише один удар у площину наших воріт.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Водночас у Динамо були два хороші підходи до чужих воріт. Бракувало просто останнього пасу, заважали один одному в завершальній стадії. Перший гол від нас змінив би хід зустрічі. Грамотно виходили у контратаки, але не зуміли їх завершити.

Добре розпочали і другий тайм, але втрата м’яча призвела до першого гола. Потім був момент, де треба було давати пенальті на Вербічі – суддя не поставив. А потім гравці Барселони створювали гострі моменти. Ми також відповідали контратаками, але не доводили їх до логічного завершення.

Пропустивши другий гол з кутового, ми практично опустили руки. Це мені дуже не сподобалося. Йшли вперед, залишали простір за спинами, програвали багато єдиноборств. Але я потім подумав, що за гравців Барселони заплатили в сумі понад 400 мільйонів. Вони це й показали. За такого рахунку не можна шукати якісь там моменти, щось виділяти. Але якби поставили пенальті, чи якби ми реалізували одну з контратак, все могло скластися інакше.

Ми налаштовуємося на боротьбу за єврокубкову весну та матчі чемпіонату. Дуже чекаю гравців після коронавірусу, щоб побудувати нормальний тренувальний процес. Сьогодні вони були не готові грати на такому рівні, проти Барселони. Попов, Супряга тільки повернулися", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Динамо розташувалось на третій сходинці, випереджаючи Ференцварош лише за додатковими показниками.

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