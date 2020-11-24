Динамо – Барселона – відео голів
23:13 - Читать на русском
Динамо зустрічається з Барселоною у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Динамо на Футбол 24.
77' live
Сержиньйо Дест 52’
Мартін Брейтвейт 57’
Мартін Брейтвейт 70’
52’ Сержиньйо Дест
57’ Мартін Брейтвейт
70’ Мартін Брейтвейт
При певній перевазі Барселони у першій половині гри кияни зуміли втримати нічию.
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Після перерви каталонці прошили оборону господарів та відкрили рахунок. Влучним ударом відзначився Сержиньйо Дест.
Другий гол Барси не змусив себе довго чекати. Навіс з кутового замкнув Мартін Брейтвейт.
Гол Деста:
Гол Брейтвейта:
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