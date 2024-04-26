Манчестер Сіті розбив команду Роберто Де Дзербі в перенесеному матчі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Гвардіола розхвалює Де Дзербі, але нав'язати боротьбу італійський тренер не зумів. Манчестер Сіті ще в першому таймі видав потужну 17-хвилинку та створив три голи у ворота Брайтона.

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Де Брюйне відкрив рахунок у незвичному стилі – головою замкнув простріл. Потім на авансцену вийшов Фоден. Новий лідер Сіті подвоїв перевагу зі штрафного завдяки рикошету, а через кілька хвилин оформив дубль, коли Сілва вдало пішов у пресинг.

Крапку в матчі поставив Альварес. Чемпіон світу добив м'яч у порожні ворота після активності Вокера. Брайтон мав шанси на гол престижу, але не скористався ними. Ман Сіті підтверджує статус фаворита на чемпіонство.