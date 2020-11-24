Луїш Каштру визначився з переліком футболістів, які матимуть шанс зіграти з Борусією Менхенгладбах в 4 турі ЛЧ 2020/21.

До Німеччини наставник Шахтаря візьме 20 гравців. До списку потрапили Марлос та Валерій Бондар, натомість Давид Хочолова і Тайсон пропустять поєдинок, інформує офіційний Twitter "помаранчево-чорних".

Борусія М – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Судаков, Майкон.

Форварди: Мораєс, Фернандо.

Матч Борусія М – Шахтар розпочнеться 25 листопада о 19:55 за Києвом. Перший поєдинок завершився поразкою "гірників" 0:6. Після трьох турів Шахтар посідає друге місце в групі, набравши 4 очки – стільки ж у Реала. Борусія М лідирує, маючи 5 пунктів. У міланського Інтера 2 бали.

Шахтар – Борусія М: Каштру на межі відставки і плей-офф ЛЧ – круті суперники України, унікальний сором, кінець казки