Генріх Мхітарян продовжить співпрацю з Ромою. Сторони налаштовані скористатися опцією в контракті та підписати нову угоду. Ця формальність, можливо, буде оформлена ще до Різдва, інформує Gazzetta dello Sport, яка назвала Мхітаряна "душею та серцем Роми".

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Екс-хавбек Шахтаря цінує, що клуб дозволяє йому вільно висловлюватися стосовно політичної ситуації у Вірменії. Саме така позиція Роми щодо гравця стала однією з головних причин того, що Мхітарян хоче продовжити контракт. 31-річний хавбек дуже задоволений ставленням до себе в столичному клубі.

До слова, в поточному чемпіонаті Італії Генріх демонструє відмінну результативність. В його активі 5 голів та 4 асисти в Серії А, а команда Паулу Фонсеки піднялася вже на 3 місце турнірної таблиці.

Зауважимо, вірменин виступав у Ромі в сезоні 2019/20 на правах оренди з Арсенала. Влітку він розірвав контракт з "канонірами" та підписав угоду з Ромою на 1 рік.

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