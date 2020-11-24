Донецький клуб налаштовується на непростий поєдинок проти менхенгладбахської Борусії в рамках 4-го туру ЛЧ.

Делегація Шахтаря з 20 футболістами успішно приземлилася в аеропорту Кельна. Переліт з України в Німечинну тривав майже три години, інформує офіційний сайт "гірників".

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Після прильоту "оранжево-чорні" автобусом вирушили в Дюссельдорф, де оселились в готелі. Звідти вони завтра, 25 листопада, вирушать на важливий поєдинок, який розпочнеться о 19:55.

Зауважимо, перша зустріч з Борусією М завершилась розгромною поразкою "гірників" 0:6. Після трьох турів Шахтар посідає друге місце в групі, набравши 4 очки – стільки ж у Реала. Борусія М лідирує, маючи 5 пунктів. У міланського Інтера 2 бали.

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