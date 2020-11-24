Борусія М – Шахтар: Степаненко не наважився передбачити розклади з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів
Півзахисник "гірників" на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до поєдинку 4 туру ЛЧ проти Борусії Менхенгладбах.
"Розклади з виходом у плей-офф ще не прораховував. Група складна, важко щось передбачити. Нема команд, набагато нижчих за рівнем. Ніхто не може сказати, що буде в наступній грі. Ми це бачимо по результатах. Потрібно думати про перемогу в кожному матчі, щоб виконати завдання.
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Матч Швейцарія – Україна? Є така відома фраза: "Это ж совсем другой турнир". Насправді, настрій нормальний. Рішення від нас не залежить. Ми були готові грати. Нехай вирішують, що вони там собі вигадали. Швейцарці в Борусії? Ну, таке. Зараз ми в Шахтарі, в нас зовсім інші завдання", – розповів Степаненко на прес-конференції, яка пройшла в режимі ZOOM.
Матч Борусія М – Шахтар розпочнеться 25 листопада о 19:55 за Києвом. Перший поєдинок завершився поразкою "гірників" 0:6. Після трьох турів Шахтар посідає друге місце в групі, набравши 4 очки – стільки ж у Реала. Борусія М лідирує, маючи 5 пунктів. У міланського Інтера 2 бали.
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