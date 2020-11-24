Ліга чемпіонів 2020/21, груповий етап, 4-й тур

Група F

Борусія Д – Брюгге – 3:0

Голи: Холанд, 18, 60, Санчо, 45

Лаціо – Зеніт – 3:1

Голи: Іммобіле, 3, 54 (пенальті), Пароло, 22 – Дзюба, 25

Група G

Ювентус – Ференцварош – 2:1

Голи: Роналду, 35, Мората, 90+2 – Узуні, 19

Група H

Манчестер Юнайтед – Істанбул Башакшехір – 3:1

Голи: Бруну Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 35 (пенальті) – Тюрюдж, 75

ПСЖ – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Неймар, 11 (пенальті)

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У квартеті F господарі здобули впевнені перемоги над опонентами. Героєм Дортмунда вкотре став Ерлінг Холанд. Юний норвежець оформив дубль – спочатку холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Санчо, а потім скористався помилкою оборонця і розстріляв Міньйоле з кута воротарського. Між подвигами бомбардира шедевр виконав Джейдон Санчо – англійський вінгер розкішно перекинув стінку зі штрафного, поклавши м'яч у дев'ятку.

Натомість Лаціо шокував Зеніт уже на 3-й хвилині. Чіро Іммобіле завершив затяжну атаку "орлів" несподіваним пострілом метрів із 25-ти – мінімальний рикошет додав зайвої краси голу. А на 22-й на дальній постріл наважився Марко Пароло й поцілив точно в нижній кут. Пітерці спробували повернутися у гру: Ракицький пасом знайшов на лінії штрафного Дзюбу, а Артем прийняв м'яч і поклав у кут воріт Рейни. Та на старті другого тайму надії російського гранда поховав одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Іммобіле.

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Зате в Турині на сенсацію націлився Ференцварош Сергія Реброва. "Фраді" вийшов проти Юве грати, а не терпіти, і вже на 19-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Це Нгуен прорвався правим флангом і прострілив уздовж воріт, а Мірто Узуні випередив Куадрадо й пробив Щенсни. Колумбійський латераль "Старої синьйори" реабілітувався перед перервою – відкинув із флангу на Кріштіану Роналду, португалець на віражі обійшов оборонця і більярдним пострілом із лівої зрівняв рахунок. А в ендшпілі дуелі Куадрадо оформив і другий асист, знайшовши фланговим навісом голову Альваро Морати.

На Олд Траффорд МЮ ще в першому таймі зняв усі запитання щодо переможця дуелі, забивши три м'ячі без відповіді Башакшехіру. Героєм манкуніанців вкотре став Бруну Фернандеш. Атакувальний хавбек оформив дубль (фантастичний постріл під перекладину з лінії штрафного та вдала гра на добиванні після кутового), а потім ще й заробив пенальті. До позначки підійшов Маркус Рашфорд і після традиційної паузи перед ударом довів рахунок до розгромного. Стамбульці зуміли розмочити рахунок на 75-й хвилині. Авторство гола зобов'язані розділити двоє – Деніз Тюрюдж, який класно виконав штрафний, і Давід Де Хеа з черговою помилкою на лінії воріт. Але останнє слово було за Юнайтед: Грінвуд утік флангом і виклав м'яч під удар Джеймсу – Деніел був точним.

Нарешті в Парижі місцевому клубу під керівництвом Тухеля вистачило й одного м'яча для перемоги над РБ Лейпциг. Уже на 11-й хвилині Анхеля Ді Марію збили в карній зоні, а Неймар переграв Гулачі з одинадцяти метрів. Гольовий заспів, попри всі старання обох команд (майже два десятки ударів на двох) надалі, продовження отримав. Але і мінімальна перемога ПСЖ максимально закрутила інтригу в групі H, де шанси плей-офф наразі зберігає четвірка команд.

Турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів