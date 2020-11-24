Поєдинок №12 в історії протистояння суперників. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартував о 22:00. Лише 1 раз команди розходилися миром (на Камп Ноу), а в Києві встановилася фактично рівновага: 2 перемоги українців, 3 – іспанців, 9:8 різниця голів на користь господарів. Лідер УПЛ проти 13 команди Прімери, але в ЛЧ ситуація зовсім інша. Тут каталонці набрали 9 балів, а кияни – тільки 1. Куман дав відпочити Мессі з Де Йонгом, травмувалися Фаті, Піке та Бускетс – відсутні 50% польових гравців, які били Динамо в Іспанії, всі організатори гольових атак з того матчу. Але й Луческу залишився з обмеженим складом після спалаху коронавірусу.

Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Куман відверто злегковажив суперника. Лише 4 гравці (Тер Штеген, Дест, П'яніч і Педрі) зберегли своє місце в основі порівняно з попереднім матчем команд. Зокрема, у центрі захисту вийшов 21-річний дебютант Мінгеса. Отримали шанси й інші молоді гравці та резервісти. Судді придумали офсайд у Де Пени, який з Вербічем відривався у контру. Утім, Карлос і так пробив не дуже вдало з гострого кута, вийшло більше схоже на простріл в нікуди. Доволі впевнено і агресивно грає Динамо на перехопленнях, але до пуття перспективні переходи в атаку не доводить. Луческу лютує через брак Гармаша. Дуже багато втрат у Барси, яка виглядає відверто посередньо у перші хвилин 15. Та що з того, якщо кияни регулярно відповідають люб'язністю – добре хоч, що на чужій половині.

Динамо – Барселона – відео голів

Буяльському дістається. То Трінкау на ногу наступить, то П'яніч легенько вдарить ззаду по нозі й заробить першу жовту в матчі. До слова, тільки Віталій, Вербіч і Де Пена більш-менш влучно підтримують атаки на швидкості, в решти гравців більше передач назад і гальмування. Ось і на стандарті не вийшло акцентованого удару. Знову завершував Де Пена, найгостріший серед футболістів обох команд за стартові 25 хвилин. Крім переваги у дриблінгу, якості та кількості передач, Динамо ні в чому не поступилося. Команда Луческу виграла всю боротьбу, більше стріляла (2:1), видала єдину прицільну спробу.

Єдина світла пляма в гостей – Коутінью. То продереться у воротарський, то підхопить втрату Миколенка. З ударами поки не дуже, але друга спроба вже виглядала значно гострішою. Шапаренко знову і знову втрачає м'яч на правому фланзі. Луческу дає прочухана. Минуло 30 хвилин, а на полі не футбол. Це якийсь конкурс, хто припуститься більше браку на рівному місці. Поки тут рівновага, тому 0:0 на табло цілком і повністю закономірні. Одна біда – у паралельному матчі Ребров сенсаційно б'є Роналду на полі Ювентуса. Вербіч змахнув снаряд з ноги Буяльського, який готувався розстрілювати Тер Штегена. Уже не вперше динамівці заважають один одному в чужому штрафному.

Гармаш ледь не привіз пенальті, діючи на межі фолу. Трінкау падав дуже красиво, але VAR не змінив рішення судді – це лише акторська гра, не фол. Ювентус зрівняв. Зусиллями, звісно ж, Роналду. Скільки разів розчаровано махав руками Луческу, і не злічити. Так-так, з цією Барсою 0:0 – результат, який засмучує. Кендзьора не витримав і створив 2 класні моменти підключеннями по правому флангу. Але то Вербіч не дасть партнеру пробити, то Шапаренко пропускав в порожнечу замість удару. Де Пена теж психує, тягне м'яч по лівому краю і пробиває. Символ всього першого тайму. Дивився Карлос, що там Вербіч, а потім махнув рукою і дав з нульового кута. Відчайдушно і без шансів залетіти.

Вербіч і Буяльський запороли парочку моментів на старті другої половини, а у відповідь отримали 2 легкі голи. Брейтвейт протягнув круглого, Де Пена пасивно спостерігав, Дест підхопив майже у воротарському і розстріляв Бущана. Ну, а потім прийшов стандарт. Мінгеса виграв верхову боротьбу в Забарного, а Брейтвейт замкнув дальню стійку, відірвавшись від Миколенка. Ось вам і 21-річний дебютант. Луческу не витримав цього жаху, на 59 хвилині замінивши Гармаша і Караваєва, які зі своїм завданням геть не впоралися. Вийшли Андрієвський і Попов.

Останній привіз пенальті. Навіщо Денис штовхав Брейтвейта, якщо Бущан і так парирував цей удар? Сам екс-форвард Леганеса і забив з 11 метрів, хоч Георгій майже потягнув. Ну, а Київ змарнував черговий момент. Вербіч класно розігнав атаку, Буяльський у дотик на Де Пену, а той мав забивати або віддати назад Віталю, але пробив дуже далеко від воріт.