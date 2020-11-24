City Football Group, яка контролює Манчестер Сіті, продовжує шукати можливість підписання Ліонеля Мессі. Нещодавно з'явилася інформація, що "містяни" остаточно відмовилися від 33-річного аргентинця, але це виявилося не зовсім так.

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Ман Сіті готовий запропонувати Мессі контракт на 10 років – до 43-річного віку. Якщо аргентинець погодиться на такий варіант, то проведе кілька сезонів у команді Хосепа Гвардіоли, після чого може продовжити кар'єру в одному з 8-ми клубів-партнерів. Це, зокрема, японська Йокогама, австралійський Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирона, Монтевідео Сіті тощо.

Якщо Лео вирішить завершити кар'єру гравця, то допрацює залишок контракту в статусі глобального посла консорціуму City Football Group, представляючи його інтереси в світі. Про це повідомляє Marca з посиланням на The Times.

Нагадаємо, вже на початку 2021 року Мессі отримає право підписати попередній контракт з будь-яким клубом, адже його угода з Барселоною завершується 30 червня. Аргентинець хотів піти з клубу ще у минуле міжсезоння, але зіткнувся з жорстким опором керівництва і змушений був залишитися.

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