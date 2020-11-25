Караваев и Де Пена не удержали Деста / твиттер Барселоны

Динамо – Барселона

Испанская Барселона разгромила Динамо резервным составом с 5 дебютантами и молодежью – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

Наставник "блаугранас" Рональд Куман ответил на вопросы журналистов после поединка. Главный тренер Динамо Мирча Луческу тоже провел пресс-конференцию после поражения.

Защитник Виталий Миколенко назвал причины разгромного поражения киевлян. "Команда мирового уровня использует свои моменты, а мы нет": Караваев – о разгроме от Барселоны.

Лига чемпионов

Лондонский Челси и Севилья одержали валидольные победы и стали первыми участниками 1/8 финала. Венгерский Ференцварош Реброва не устоял в Турине, Боруссия Д и Манчестер Юнайтед одержали легкие победы, а Зенит потерпел крах в Риме.

Донецкий Шахтер прибыл в Германию на матч ЛЧ против Боруссии М. Предварительно "горняки" объявили заявку на поединок с несколькими потерями.

Наставник донетчан Луиш Каштру пообщался с прессой накануне противостояния. Хавбек Тарас Степаненко не решился предсказать расклады с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

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