"Все зараз відбувається дуже швидко. І добре, і погане. Потрібно оперативно робити уроки. Поразка 0:6 від Борусії досі болить, це так просто не заживає. Але той результат не вплине на завтрашню гру. Ми все проаналізували, зрозуміли, що сталося. І поїдемо в Німеччину з повною впевненістю.

Якщо детально аналізувати проблеми з першого матчу, то відкриємо всі карти на цю гру. Можу лише поверхово проаналізувати. Шахтар не пресингував і не створив достатньо підходів до чужих воріт. У цих компонентах ми мусимо додати.

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Зараз Шахтар переживає важкий період, але ми повинні максимально налаштуватися на поєдинок з Борусією. Підійдемо до матчу з найбільшими амбіціями. Відсутність Плеа нас ні не радує, ні не розчаровує. Ми концентруємося виключно на нашій команді. Шахтар втратив 9 гравців. Коли в нас така ситуація, я не можу говорити про суперників, а зосереджений виключно на Шахтарі.

Нічия з Олександрією? Минуле на нас ніяк не впливає, це лише можливість для аналізу. Шахтар проводить нестабільний сезон, ми це знаємо. Гравці то з'являються, то зникають. Величезна нестабільність. Дехто травмований, дехто повертається безпосередньо перед матчем. Інтенсивність нинішнього графіка створює нам дискомфорт.

Результат у Німеччині буде сприйматися залежно від ходу гри. Якщо гра покаже, що ми можемо перемогти, нічия не влаштує. Якщо ж справедливою буде нічия – я її прийму. Група дуже складна. Щоб вийти у плей-офф, скоріш за все, нам доведеться обіграти Реал чи Інтер. Можливо, нічия на виїзді з Борусією була б непоганим результатом, але ми постараємося перемогти.

Позиція лівого захисника дійсно проблемна. Рішення вже прийнято, хто закриє фланг з Борусією. Це рішення пов'язане зі змінами в нашому складі, з переміщеннями гравців. Завтра про все розкажу. Тете? Думаю, що ні. Він грав на цій позиції у форс-мажорній ситуації. Ми дуже ризикували, дуже хотіли перемогти. Так ризикувати зі стартового свистка не варто", – сказав Луїш Каштру.

Нагадаємо, матч Борусія М – Шахтар відбудеться 25 листопада, початок о 19:55. Після трьох турів "гірники" набрали чотири очки, а німці мають в активі п'ять пунктів. Перший матч між цими командами завершився розгромною перемогою Гладбаха. Шахтар вирішив провести передматчеві заходи в режимі ZOOM до вильоту в Німеччину.

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