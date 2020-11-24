Завтра, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА розгляне справу щодо скасування поєдинку між Швейцарією та Україною у Лізі націй, який мав відбутися 17 числа, інформує офіційний сайт УАФ.

Швейцарія – Україна: футбольний юрист розраховує на позитивне рішення УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй

Для цього вітчизняна асоціація підготувала спеціальний матеріал, щоб продемонструвати, як збірна на чолі із Шевченком дотримувались медичного протоколу УЄФА під час останнього осіннього збору.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте підопічні Шевченка вирушила додому. Тепер обидві команди чекають рішення УЄФА.

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