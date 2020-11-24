Нагадаємо, 25 листопада УЄФА розпочне розгляд справи щодо поєдинку Ліги націй Швейцарія – Україна. Влада кантону Люцерн вже в день матчу прийняла рішення заборонити проведення гри через наявність кількох позитивних тестів на коронавірус у складі збірної України. Зрештою, матч так і не відбувся, а його долю вирішить УЄФА. Варіантів кілька – технічна поразка одній із команд, проведення поєдинку в наступному році, або ж жеребкування, яке визначить переможця.

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"Ситуація навколо поєдинку Швейцарія – Україна абсолютно в дусі теперішнього часу. Сама по собі вона є унікальною, але певною мірою прогнозованою. Можна було очікувати того, що рано чи пізно коронавірус вплине на проведення футбольних матчів. Прикро тільки те, що це пов'язано зі збірною України.

Повноваження місцевої влади є, безумовно, вищими і важливішими, ніж повноваження влади футбольної. Адже мова йде про громадське здоров'я. Усі протоколи і комунікації написані таким чином, що саме місцева влада видає дозвіл на проведення матчів. УЄФА ніяким чином не може на це вплинути. Можна лише спілкуватися і доносити свою думку. Трішки викривляє ситуацію те, що зустріч мала відбутися у Швейцарії – там розташована штаб-квартира УЄФА. Але це насправді ніякого значення не має і не повинно мати.

Я впевнений, що українська сторона робить все можливе для цього. І навіть більше. Я приблизно розумію, хто саме з юристів представлятиме нас у цій справі, тому не переживаю за якість і потужність цього представництва. Як на мене, позиція української сторони є сильною, хоча справа за своєю суттю непроста. І на позитивний результат можна розраховувати. Зрештою, тут треба ще з'ясувати, що для нас вважатиметься позитивним результатом.

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Існують Спеціальні правила УЄФА. Вони передбачають перегравання матчу як першочерговий варіант, якщо це, звичайно, можливо. Для цього УЄФА має визначити час, дату і місце проведення матчу. Зокрема, на нейтральній території. В УЄФА наголошували, що календар зараз перенасичений. У таких ситуаціях справа передається на розгляд дисциплінарних органів. Якщо це відбувається, то варто розуміти – переграти матч не можна через терміновість чи нагальність. А терміновість може бути тільки одна – 7 грудня відбудеться жеребкування груп відбору до чемпіонату світу.

Формування кошиків відбувається відповідно до рейтингу збірних ФІФА, на який впливають і матчі Ліги націй. Формально без результату протистояння Швейцарія – Україна УЄФА не може сформувати кошики. Тому переграти матч у такі короткі терміни до жеребкування немає можливості. Я не математик, а для підрахунку рейтингу треба уважно всі показники вираховувати. Проте можна зробити висновок, що результат згаданої зустрічі ніяк не вплине на посів і рейтинг команд – і швейцарці, і ми в будь-якому разі потрапляємо у другий кошик Отже, жодної нагальності у цьому немає. Наступні ігри Ліги націй відбудуться аж навесні 2022 року. Тому часу для того, щоб знайти дату та зіграти перенесений матч, достатньо. Головна позиція повинна полягати у тому, що УЄФА прийняв поспішне рішення – передати справу на розгляд дисциплінарного комітету. Спочатку має бути визначено, чи можна цей матч переграти в принципі, щоб його долю було визначено на футбольному полі, а не в кабінеті чи шляхом жеребкування.

Я читав позицію Томаса Грімма і цілком з нею погоджуюся. Проте ми повертаємося до того, з чого почали – йде мова про силу рішення органів державної влади. Це рішення неможливо оскаржити в рамках футбольного правосуддя – лише в загальному суді в кантоні Люцерн (наскільки це буде мати практичний сенс – інше питання). Зрозуміло, що в дисциплінарних органах УЄФА можна наводити різні аргументи, мовляв, це рішення було хибним, поспішним і упередженим. Слід, наприклад апелювати до висловів цього лікаря, коли він заявляв, що є вболівальником збірної Швейцарії і, як приватній особі, йому таке рішення подобається. Але ці аргументи стосуватимуться тільки питання вини однієї чи іншої сторони – України та Швейцарії. Варто доводити, що вини збірної України у тому, що поєдинок не відбувся, немає.

Варіант із жеребкуванням прямо передбачений Спеціальними правилами. Коли справа доходить до дисциплінарних органів і встановлюється вина однієї зі збірних, тоді цій збірній зараховується технічна поразка. Якщо вини не було з боку жодної зі сторін або ж вона була обопільною, тоді застосовується жеребкування: 1:0, 0:1 або 0:0. Якщо наш матч переграти не можна буде, то жеребкування сприйматиметься як позитивний варіант для України", – цитує Ключковського Збірна 24.

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