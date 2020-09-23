У середу, 23 вересня, відбулися чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Міллуолл – Бернлі – 0:2

Голи: Браунхілл, 45, Видра, 90+3

Престон – Брайтон – 0:2

Голи: Джаханбахш, 57, Мак Аллістер, 75

Сток Сіті – Гіллінгем – 1:0

Гол: Кемпбелл, 37

Фулхем – Шеффілд Венсдей – 2:0

Голи: Камара, 9, Рід, 32

Лестер – Арсенал – 0:0 (після першого тайму)

Моркем – Ньюкасл – 0:5 (після першого тайму)

Флітвуд – Евертон – 0:2 (після першого тайму)

Челсі – Барнслі – 3:0 (після першого тайму)

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Представник Чемпіоншипа Міллуол на власному полі поступився Барнлі. Півзахисник "бордових" Джош Браунхілл на останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки вивів гостей вперед, а вже у компенсований час Матей Видра зняв всі питання про переможця.

Футболісти Престона мужньо відбивались від Брайтона увесь перший тайм, але на більше їх не вистачило. Іранський форвард "чайок" Аліреза Джаханбахш відкрив рахунок по перерві, а фінальну крапку поставив Алексіс Мак Аллістер.

Сток Сіті, володіючи шаленою перевагою, на класі здолав єдиного представника Ліги 1 цього вечора Гіллінгем. Тайрес Кемпбелл наприкінці першого тайму забив єдиний гол у зустрічі.

Фулхем не мав проблем у поєдинку з Шеффілд Венсдей. Ще до перерви влучні постріли Абубакара Камара та Боббі Ріда визначили переможця матчу.

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