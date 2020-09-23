Гент – Динамо – відео гола
22:12 - Читать на русском
Гент приймає Динамо у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео найкращих миттєвостей поєдинку Гент – Динамо.
Стартовий тиск Динамо дав плоди вже на 9-й хвилині зустрічі. Караваєв прострілив із лівого флангу, Буяльський продовжив передачу, а Владислав Супряга з кількох метрів переправив м'яч у порожні ворота. Суддівська бригада зарахувала гол після перегляду VAR.
Гент – Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Відео гола Супряги:
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