Іван Федик у порівнянні з поєдинком проти Колоса зробив три зміни у складі, замість Стаменковіча, Ернеста та Заставного кинувши у бій Брікнера, Климчука та Кухарука. Луїш Каштру, своєю чергою, вирішив залишити в основі Трубіна та Корнієнка, а також відправив у запас Степаненка, Соломона, Марлоса і Кривцова – натомість у Львові з перших хвилин вийшли Маркос Антоніо, Коноплянка, Тете та Бондар. Вочевидь, "гірники" сподівалися на легкий напівтренувальний поєдинок, в якому лідерів можна і поберегти.

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Починалося все так, як і уявляли собі гості. Вже на 1-й хвилині Тайсон протягнув м'яч метрів на тридцять і викотив пас Тете під вихід віч-на-віч, але Бандура встиг вибити сферу з-під ніг вінгера – Тайсон же на добиванні вирішив виконати рабону, але по воротах не влучив. До 10-ї хвилини Шахтар відверто домінував, не дозволяючи Руху зробити більше чотирьох передач поспіль, не кажучи вже про спроби перейти в контратаку. Втім, навіть у цей відрізок зустрічі було помітно – львів'яни дуже сміливо пресингують у центрі, а всі атаки донеччан явно звалювались на фланг Корнієнка. На 11-й хвилині це могло вилитись у гол: Віктор виконав точну подачу на правий край штрафного, а Тете з близької дистанції пробив у ближній кут – стійка врятувала Рух!

Хто ж знав, що це буде не тільки найкращий момент Шахтаря у першому таймі, а й передостанній. Ба більше: одразу після влучання в стійку Рух вилетів у контратаку з виходом Мисика віч-на-віч з Трубіним – Мар'ян пробив повз дальній кут! Ще за три хвилини Кухаревич, уникнувши офсайду, пробив з лінії штрафного над поперечкою. "Гірники" аж на 25-й хвилині огризнулися дальнім пострілом Коноплянки на верхні ряди трибун, після чого Євген попросив заміну – вінгер потягнув м'яз. На поле вийшов Марлос, однак краще Шахтар після цього не заграв.

Донеччани в наступні п'ятнадцять хвилин взагалі нічого не створили, безцільно катаючи м'яч у центрі й постійно помиляючись при спробі виконати передачу на просування. Рух впевнено оборонявся середнім блоком і регулярно вилітав у контратаки з ударами – на 23-й хвилині з лівого кута штрафного пробивав Брікнер (в руки Трубіну), на 33-й він же вистрілив зі схожої позиції повз дальню стійку, а на 39-й Дуць головою замикав подачу з правого флангу (неточно). Перед усіма цими епізодами львів'яни швидко відбирали м'яч на чужій третині поля! Втім, на 40-й хвилині за свою сміливість вони ледь не поплатилися: Тайсон вирізав шикарну передачу з центру поля на хід Додо, а той разом з Мораєсом фактично вийшов 2-в-1 проти Бандури – в завершенні випаду фулбек покотив на Жуніора, але той зашпортався на прийомі й незграбно пробив повз ворота. Рух відповів на 45-й навісом на Кухарука з ударом головою вище воріт.

Зрештою, на перерву команди пішли за нульового рахунку й за катастрофічного футболу Шахтаря. На другий тайм Луїш Каштру вирішив кинути в бій Соломона та Степаненка, а Тарас "віддячив" головного тренера голом вже через 75 секунд після поновлення гри – у свої ворота. Все почалося з прориву Кухарука лівим флангом і прострілу в штрафний, який Степаненко зрізав у ближній кут – м'яч летів повільно, але Трубін його не спіймав! 1:0! Курйозний, але максимально заслужений гол Руха.

"Гірники" продовжували ганьбитись, на 49-й хвилині залишившись у меншості внаслідок підкату Бондара – Валерій отримав жовту картку. На 50-х хвилинах сталася невеличка буря з кількома попередженнями в обидва боки, але нового вилучення арбітр Максим Козиряцький не допустив. Рух після цього моменту став обороняти рахунок, іноді вилітаючи в контратаки без завершення, однак і донеччани попереду діяли занадто хаотично. Жодної гостроти їхні атаки не несли. В такому руслі матч тривав до 67-ї хвилини, поки не спрацював клас гостей: Тайсон блискучою передачею з глибини вивів Марлоса віч-на-віч, а той перекинув Бандуру – 1:1.

Особливих змін у змісті гри після цього не сталося. Шахтар до 79-ї хвилини організував лише кілька безперспективних вривань у штрафний та всього один удар по воротах – це Тайсон з дистанції слабенько пробив в руки Бандурі. Рух грамотно оборонявся, а на 80-й ще й вилетів у контратаку з потужним дальнім ударом Русина – над поперечиною! Після цього "гірники" пішли в навалу, створивши низку напівмоментів; найближчим до голу був Фернандо, який на 90-й хвилині замкнув подачу з кутового ударом головою над поперечиною. Львів'яни ж ледь не виграли поєдинок у компенсований час: на 90+1-й Кондраков завершив контратаку обіграшем Матвієнка у штрафному та ударом з гострого кута повз дальню стійку, а на 90+4-й він же метрів з 11-ти пробив над поперечкою з відскоку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию у Львові. Рух набрав перше очко в чемпіонаті, але залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці. Шахтар, маючи п'ять залікових балів у активі, йде шостим.

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