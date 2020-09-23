Кевін Де Брюйне, Роберт Лєвандовскі та Мануель Нойєр стали головними претендентами на звання гравця сезону 2019/20.

Цікаво, що сезон 2019/20 став по-справжньому унікальним: до трійці претендентів вперше не потрапили Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду після того, як була затверджена нагорода найкращому гравцю за версією УЄФА у 2011 році.

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Відзначимо, що Лєвандовскі та Нойєр були лідерами Баварії, яка в підсумку стала переможцем Ліги чемпіонів – Роберт до всього став найкращим бомбардиром турніру з 15 голами. Кевін де Брюйне вилетів із Манчестер Сіті в 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що в минулому році нагороду здобув захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, а його клуб став володарем "вухастого" трофею.

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