Десна оприлюднила повний список гравців на історичний матч проти Вольфсбурга
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь обрав склад для поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи з Вольфсбургом.
До Німеччини полетіли 22 гравці – двоє голкіперів та 20 польових, інформує чернігівський клуб на сторінці у Facebook.
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Серед відсутніх можна відзначити орендованого з Шахтаря Михайла Мудрика. Сьогодні (23 вересня) Десна вилетить до Німеччини, а завтра о 21:15 розпочнеться зустріч з Вольфсбургом. Для чернігівців цей матч стане історичним дебютом в єврокубках.
Нагадаємо, на цій стадії Ліги Європи гратиме ще один представник України – Колос поїде в гості до Рієки.
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