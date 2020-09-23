Коноплянка зазнав травми у матчі проти Руха
20:46 - Читать на русском
Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка достроково покинув поле.
Валерій Бондар 49’
Марлос 67’
49’ Валерій Бондар
67’ Марлос
Поєдинок другого туру чемпінату України Рух – Шахтар завершився для Євгена Коноплянки ще у першому таймі.
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Гравець зазнав пошкодження правого стегна і не зміг продовжити зустріч. На 29-й хвилині Луїш Каштру випустив Марлоса замість Євгена. Про важкість травми 30-річного ветерана поки не повідомляється.
У минулому сезоні УПЛ Коноплянка провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.
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