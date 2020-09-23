Рієка – Колос: Костишин сформував розширену заявку на матч Ліги Європи
Колос вирушив до Хорватії, де зустрінеться з Рієкою в рамках третього кваліфікаційного раунду ЛЄ.
Головний тренер команди Руслан Костишин обрав 21 гравця, серед яких три голкіпери, інформує офіційний Facebook ковалівців.
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Жодних серйозних втрат у Колоса немає. Матч проти Рієки відбудеться завтра (24 вересня), початок о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, на попередній стадії "хлібороби" розібралися з Арісом (2:1).
У разі проходу хорватів підопічні Костишина зіграють проти переможця пари Копенгаген (Данія)/П'яст (Польща).
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