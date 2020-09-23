Костюченко, Протасов і Плієв захворіли на COVID-19, – ЗМІ
17:14 - Читать на русском
У керівній ланці УАФ зафіксований спалах коронавірусу.
Одразу три віце-президенти Української асоціації футболу здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє Sport Arena.
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Серед інфікованих опинились Олега Протасов, Алан Плієв та Вадим Костюченко. Про самопочуття функціонерів УАФ поки не повідомляється. Варто відзначити, нещодавно коронавірусом перехворів головний очільник організації Андрій Павелко.
У федерації поки не прокоментували цю інформацію.
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