Одразу три віце-президенти Української асоціації футболу здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє Sport Arena.

Команда пропустила 37 голів в одному матчі – лайфхак захисту від коронавірусу по-німецьки

Серед інфікованих опинились Олега Протасов, Алан Плієв та Вадим Костюченко. Про самопочуття функціонерів УАФ поки не повідомляється. Варто відзначити, нещодавно коронавірусом перехворів головний очільник організації Андрій Павелко.

У федерації поки не прокоментували цю інформацію.

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