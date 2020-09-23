Гент – Динамо: Безус був вилучений у матчі ЛЧ – український легіонер отримав дві жовті картки за три хвилини
23:37 - Читать на русском
Хавбек Гента Роман Безус підвів свою команду у поєдинку Ліги чемпіонів.
завершено
41’ Тім Кляйндінст
53’ Роман Безус
Карлос Де Пена 79’
41’ Тім Кляйндінст
53’ Роман Безус
79’ Карлос Де Пена
Гент залишився у меншості під час матчу плей-офф кваліфікації ЛЧ проти київського Динамо.
Гент – Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Український півзахисник господарів примудрився двічі сфолити з інтервалом у три хвилини. Рефері поєдинку оцінив кожне порушення правил Романа на жовту картку і відправив Безуса відпочивати.
Варто відзначити, що у першому таймі покинув поле через травму український форвард Гента Роман Яремчук.
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