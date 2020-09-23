Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. Бельгійці пройшли віденський Рапід, а українці вибили АЗ Алкмаар. Це друга єврокубкова зустріч команд. У сезоні 2010/11 вони вже грали в рамках кваліфікації ЛЧ. Динамо двічі спокійно здолало Гент (3:1 та 3:0). З того складу в команді Луческу нині формально перебувають четверо. Денис Гармаш навіть забивав на виїзді, але на першу гру в Бельгію він не поїхав. Денис Бойко зараз запасний, а не основний. А Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв (також знає, як забивати Генту) пересіли на тренерську лаву.

Гент – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Перший удар на старті зустрічі за киянами. Жерсон скинув, Супряга пробив з-за меж штрафного прямо в руки голкіперу. Не пресингує жодна з команд. Динамо навіть більше володіє м'ячем у перші хвилин 10. Шалена злива стартувала. Під її мелодію Караваєв класно на обіграші пройшов лівим флангом, віддав у центр, де Буяльский одним дотиком знайшов Супрягу перед порожніми воротами. Судді спершу скасували гол, але VAR змінює рішення румунського, до слова, арбітра. Застряг там захисник збірної України Пластун. Київ повів на 9 хвилині при домінуванні за 60% у контролі м'яча.

Гент – Динамо – відео голів

Жерсон заробив на собі жовту для лівого захисника Фортуни. Момент за моментом. То Депуатр вискочив за спини, але не вирішував сам, а скидав на Яремчука, пас на якого перехопили. То Караваєв увімкнув швидкість, кинув у прорив Де Пену, але Карлосу дозволили лише кутовий заробити. Відзначаємо правого захисника збірної України. Караваєв нині знову вимушено виходить ліворуч, але є лідером у перші 20 хвилин за пасами у фінальну третину поля – 4, всі успішні, один з яких передгольовий. Несподівана зброя Луческу, який у своєму стилі Суперкубка – стоїть з рушником на голові біля бокової, хоч злива не вщухає.

Яремчук на газоні. Дуже неприємна втрата Гента, лікарі показують, що буде заміна. А на секундомірі лише 23 хвилина. Тім Кляйндінст дуже довго готується вийти замість українця. Десь 100 секунд Динамо грало в більшості. Подивимося, що покаже форвард, який більшість кар'єри провів у другій та нижчих рівнях Бундесліги. На камінь-ножиці-папір Де Пена з Шапаренко розіграли, хто буде бити штрафний здалеку. Карлос не сильно потурбував кіпера Руфа. Тим часом за 30 хвилин навіть спроби удару від Гента: 0:3 тут ведуть кияни. Жерсон і сам заробив попередження, лише тут нічия.

Безус змушує прокинутися господарів. Хитнув Шапаренка, класний удар метрів з 30 на 36 хвилині. Бущан не відразу спіймав круглого на дощовому газоні. Після заміни Яремчука Гент домінує на полі. Пішли перші удари, гострі паси. Забарний послизнувся і зіграв рукою. Небезпечний штрафний привозить 18-річний захисник. Безус і Дорш біля м'яча, саме екс-динамівець потужно пробив – Миколенко вчасно заблокував. Однак після кутового саме Кляйндінст випередив Супрягу та Бущана і вгатив снаряд під поперечину. Кендзьора в компенсований час замикав навіс Буяльського – було дуже близько.

Шапаренка грубо скосили в центрі поля. Безус наступив на ногу і заробив справедливу жовту. І ще один брутальний непотрібний фол на дальніх підступах від своїх воріт. Оце так-так. Дві жовті за 3 хвилини, і Гент залишається в меншості на 53-й. Це Безус, який завів команду до перерви, грубо в'їхав у ногу Буяльського. Заслужене вилучення і повний жах українських легіонерів. Один посприяв голу Динамо, інший швидко, травмувався, третій побачив перед собою червоне світло. Циганков на 60-й замінив не дуже помітного Жерсона. Логічно.

Перший влучний удар після перерви. Циганков метрів з 25 після зміщення в центр – надто просто для воротаря. Де Декер не збирається ставити автобуси. Ботака вийшов на фланг атаки замість капітана Гента Оджіджа-Офо. Один літній новачок вже забив у бельгійців, що ж покаже інший? Вербіч замінив Супрягу на 67-й. Словенець, щойно вийшовши на поле, завовтузився з м'ячем: Нгаду-Нгаджі грав ризиковано, але пенальті гостям не подарував. Буяльський пробивав з льоту – прямо в Руфа. Кожне загострення проходить з правого флангу, де активно вийшов Циганков. Не дивно, що виходить у Гента саме лівий захисник. Гравець збірної Ірану Мохаммаді замінив форварда Депуатра.

Дуже багато браку від Де Пени. Вже й самі суперники дарують м'ячі, а Карлос все віддає чужим. Але ми йому все пробачимо за цей удар. На 79 хвилині уругваєць прошив голкіпера, знайшовши щілину поміж ніг. Черговий подарунок небес – дуже допоміг тут рикошет від того ж Пластуна після удару, звісно ж, Циганкова. Шепелєв за 8 хвилин до кінця вийшов замість Шапаренка. Заробив жовту. Мудрий тактичний фол у центрі поля – не дав розігнатися Кастро-Монтесу. Дальній удар Миколенка ледь не з центра поля. Після перерви на полі лише Динамо (7:0 за ударами, 5:0 за влучаннями у площину воріт), але не скажеш, що моменти киян якісь фантастичні.