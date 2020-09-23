Франк де Бур став новим головним тренером національної команди Нідерландів, повідомляє офіційний сайт "помаранчевих".

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50-річний фахівець підписав контракт до 2022 року. Нагадаємо, посада головного тренера Ораньє стала вакантною після того, як команду залишив Рональд Куман, який очолив Барселону. Виконувачем обов'язків був Дуайт Лодевегес, який раніше був асистентом Кумана.

До слова, останнім клубом де Бура був американський Атланта Юнайтед, який він покинув у липні цього року. Раніше Франк працював з амстердамським Аяксом (з яким ставав чотириразовим чемпіоном країни), міланським Інтером і англійським Крістал Пелас. Окрім того, фахівець був асистентом головного тренера збірної Нідерландів (2008-2010) – під час його каденції "помаранчеві" стали віце-чемпіонами світу.

Зазначимо, що саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок відбудеться влітку наступного року в Амстердамі.

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