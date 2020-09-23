Рух приймав Шахтар у другому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Рух шокував іменитого суперника настроєм на гру, до свистка на перерву львів'яни виглядали кращими, за гравців донецького клубу.

Коноплянка зазнав травми у матчі проти Руха

Початок другого тайму став жахом для "гірників", Степаненко відзначився автоголом, а через три хвилини гості взагалі залишились у меншості, команду підвів Бондар. Попри чисельну перевагу гравці Руха не втримали перемогу, Марлос вирвав нічию для своєї команди.

Після трьох турів чемпіонату України Шахтар розташувався на нетиповій для себе 6-й сходинці, Рух – 13-й.

Рух втримав сенсаційну нічию проти Шахтаря у матчі з вилученням Бондара та курйозним автоголом