Олімпіакос приймав Омонію в рамках плей-офф кваліфікації ЛЧ. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перший матч

Олімпіакос – Омонія – 2:0

Голи: Вальбуена, 69 (пен.), Ель-Арабі, 90+2

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Господарі прогнозовано заволоділи ініціативою з перших хвилин, але м'яч вперто не летів у ворота.

Після перерви грекам допоміг арбітр відкрити рахунок, призначивши пенальті у ворота гостей з Кіпру. 11-метровий впевнено реалізував Вальбуена. Гравці Омонії навіть після гола не змогли нічого протиставити супернику і перед фінальним свистком пропустили ще раз.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться на Кіпрі 29 вересня.

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